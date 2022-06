Indonésie : un serpent de 6m de long se faufile dans la cour d’une maison

ⓒ YONHAP News

Un serpent de six mètres de long est apparu récemment dans la cour d’une maison à Bekasi dans l'ouest de l'île de Java en Indonésie.





Selon le journal Detiknews, le propriétaire, qui était sorti pour griller une cigarette, a découvert ce reptile géant, et l’a tout de suite signalé aux sapeurs-pompiers. Six agents ont réussi à le capturer en une demi-heure. La photo sur laquelle les secouristes et les riverains portent ensemble l’animal égaré est devenue virale sur Internet.





Le serpent se serait faufilé dans la résidence à la suite du débordement d’une rivière à proximité. Il a été confié à une association d’amateurs de reptiles pour être relâché dans la nature.