ⓒ Getty Images Bank

Parken lässt die Gemüter ziemlich erhitzen - das ist in Korea nicht anders wie in Deutschland. Manchmal sucht man ewig nach einem freien Parkplatz, oder als Fußgänger wird einem der Bürgersteig von illegal parkenden Autos versperrt. Darum geht es in der aktuellen Folge von Fabians Korea. Bleiben Sie dran!