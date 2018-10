Apink veranstaltet erfolgreiches Konzert in Taiwan

ⓒ PLAN A ENT

Die koreanische Girlgroup Apink hat jüngst in Taiwan ein erfolgreiches Konzert veranstaltet. Eigentlich war es nicht geplant, einen Auftritt in Taiwan zu absolvieren. Aber da die Fans fortwährend danach forderten, wurde ein Konzert am 29. September veranstaltet. Es kamen etwa 2000 Fans. Als die Künstlerinnen auf die Bühne traten, bejubelte sie das ganze Publikum.

Apink eröffneten das Konzert mit ihrem neuesten Lied „I’m so sick“, das sie im Juli auf den Markt gebracht haben. Dann wurden weitere Hitsongs wie „Five“, „Remember“, „Nonono“, „LUV“, „Mr. Chu“ und weitere vorgetragen. Die Anwesenden sangen natürlich alle Lieder mit. Als die Koreanerinnen zwischendurch noch auf Chinesisch etwas sagten, waren die Fans einfach gerührt.

Apink befinden sich auf einer Konzerttour durch verschiedene asiatische Länder. Sie haben bereits Hongkong, Malaysia und vor kurzem Taiwan besucht. Die Konzerttournee wird weiter fortgesetzt.