Handelsminister Südkoreas und Kanadas führen Gespräche

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Handelsminister Cheong In-kyo und seine kanadische Amtskollegin Mary Ng sind am Montag in Seoul zusammengekommen.Laut dem koreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Energie schlug Cheong bei dem Treffen vor, die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern über den derzeitigen Schwerpunkt Erdgas, kritische Mineralien und Batterien hinaus auf weitere Gebiete wie saubere Energie und kleine modulare Reaktoren auszuweiten und zu verstärken.Er sagte, dass koreanische Unternehmen derzeit in Kanada so viel wie nie zuvor investierten. Er bat die kanadische Regierung um ihre Aufmerksamkeit und Kooperation für den Aufbau von Lieferketten und Investitionen durch koreanische Firmen.Handelsministerin Ng leitet eine kanadische Handelsdelegation. Der Besuch der Delegation in Südkorea stellt die größte Veranstaltung zur wirtschaftlichen Kooperation dar, seit beide Länder im Jahr 2022 eine umfassende strategische Partnerschaft geschlossen hatten. Dem südkoreanischen Industrieministerium zufolge sind über 170 kanadische Unternehmen und Institutionen daran beteiligt.Am Montag fand auch das vierte Treffen des gemeinsamen Ausschusses im Rahmen des Freihandelsabkommens Südkoreas und Kanadas statt. Erörtert wurden Schwierigkeiten in den Bereichen Handel und Investitionen. Laut dem Industrieministerium tagte der gemeinsame Ausschuss zum ersten Mal auf Ministerebene.