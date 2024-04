Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben einen "supergroßen Sprengkopf" für einen strategischen Marschflugkörper sowie eine neue Flugabwehrrakete getestet.Das berichteten die staatlichen Medien in Nordkorea am Samstag.Demnach habe die für Raketen zuständige Behörde über dem Gelben Meer einen Sprengkopf für den strategischen Marschflugkörper "Hwasal-1 Ra-3" getestet. Auch die neue Flugabwehrrakete "Pyoljji-1-2" sei erprobt worden. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur KCNA wurde dabei "ein bestimmtes Ziel" erreicht.Es habe sich bei beiden Tests um reguläre Aktivitäten der Behörde und des ihr angeschlossenen Instituts für Verteidigungswissenschaft für die zügige Entwicklung von Technologien gehandelt. Einen Zusammenhang mit der Situation in der Umgebung gebe es nicht.Südkoreas Streitkräfte entdeckten gegen 15.30 Uhr am Freitag mehrere Starts von Marschflugkörpern und Flugabwehrraketen. Zurzeit würden die Details untersucht. Anzeichen für nordkoreanische Provokationen würden aufmerksam verfolgt und eine robuste Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten, teilte der Vereinigte Generalstab mit.Am 3. Februar hatte Nordkorea erklärt, am Vortag die Leistung eines supergroßen Sprengkopfes für Marschflugkörper sowie eine neue Boden-See-Rakete über dem Gelben Meer erprobt zu haben.Wegen Nordkoreas Waffentests nehmen die Spannungen in der Region weiter zu.