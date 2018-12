US-Streaming Plattform Pandora ist begeistert von Monsta X

© Starship Entertainment

Die US-amerikanische Streaming Plattform Pandora hat jüngst Künstler ausgewählt, denen man im neuen Jahr besondere Aufmerksamkeit schenken sollte. Darunter befindet sich Monsta X als die einzige K-Pop-Gruppe. Als Künstler mit großem Potenzial wurden insgesamt 27 Teams ausgewählt, die anderen sind Normani, Jade Bird, Ruel und weitere.

Pandora gehört zu den drei größten Streaming-Firmen in den USA. In diesem Jahr waren 76 Millionen Mitglieder bei dieser Seite angemeldet. Zu Monsta X wurde geschrieben, dass es sich um eine K-Pop-Hip-hop-Gruppe aus Korea handeln würde. Diese Gruppe wird demnächst in der größten amerikanischen Radioshow Jingle Ball auftreten und rangiert mit dem jüngsten Album auf Platz sieben der Billboard World Album Charts.