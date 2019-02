V von BTS sorgt überall für großes Aufsehen

© BTS

Letzens wurde die Mode von V von BTS genauestens beleuchtet. Nun sorgt die Komposition „Landschaft“ von V für großes Aufsehen.

Im öffentlich-rechtlichen Sender France Info in Frankreich wurde in den Abendnachrichten berichtet, dass der von V geschriebene Song sehr beliebt sei. Das Hashtag „Proudofyoutaehyung“ sei in der Suchmaschine auf Nummer eins gekommen und der Grund dafür sei, dass die Fans vom Lied des Sängers begeistert seien, so France Info. Außerdem wurde erläutert, dass Taehyung der wirkliche Name von V sei. Es wurde noch behauptet, dass in nur zwei Stunden nach der Veröffentlichung das Lied 700.000mal auf Twitter erwähnt wurde. So beeindruckend sei das Lied.

Auch CNN Frankreich berichtete, dass das Lied von V auf den Markt gekommen sei und sich besonders in Frankreich größter Beliebtheit erfreuen würde.

Nicht nur die französischen Fans sind von diesem Werk begeistert. Auch das US-amerikanische Unterhaltungsprogramm „Entertainment Tonight“ hat das Lied genauestens beleuchtet. Der Moderator dieser Sendung meinte, dass das Lied besonders sei. Das Lied erwecke das Gefühl und die Vorstellung, dass man auf einem Lavendelfeld stehen würde, dabei warmer Wind wehen und man sich den mysteriösen Mond ansehen würde.

BTS bereiten sich derzeit auf ein neues Album vor und wollen ab 16. Februar eine Asientournee in Japan beginnen.