Nordkorea droht wegen US-Streben nach neuem Mechanismus zur Sanktionsüberwachung mit praktischen Aktionen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat angesichts der Bemühungen der USA um einen neuen Mechanismus zur Überwachung der Nordkorea-Sanktionen gewarnt, dass es praktische Aktionen durchführen werde.Die USA wollen eine Alternative finden, weil das Mandat des Expertengremiums für den Sanktionsausschuss des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea wegen Russlands Veto nicht verlängert werden konnte und Ende April ausläuft.Nordkorea habe die Fähigkeit und Kraft, jede harsche Sanktion zu kontern, erklärte Kim Un-chol, Vizeminister für US-Angelegenheiten im nordkoreanischen Außenministerium in einer am Donnerstag von der Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Stellungnahme.Nordkorea werde seine hoheitlichen Rechte und Sicherheitsinteressen gründlich vor den zunehmenden feindlichen Drohungen der USA und dem Sanktionsdruck verteidigen, hieß es.Sollten die USA eine neue Version der Sanktionen einführen, werde Nordkorea stärkere praktische Maßnahmen ergreifen, um seine militärtechnische Stärke unumkehrbar zu machen und die Kontrolle über die Sicherheitskonstellation in der Umgebung zu verbessern, betonte er.Kim argumentierte weiter, dass die feindselige Politik der USA und der Sanktionsdruck zur Entscheidung Pjöngjangs geführt habe, sich atomar zu bewaffnen. Die grausamen Sanktionen der USA hätten als Katalysator und Dynamik für die schrittweise Zunahme der nationalen Macht Nordkoreas gewirkt.Ein Beamter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums sagte am Donnerstag, dass die Stellungnahme Nordkoreas Unmut und Nervosität angesichts der internationalen Diskussionen über einen neuen Mechanismus zur Sanktionsüberwachung zeige. Dies sei eher ein Beleg für die Wirksamkeit und Notwendigkeit der Nordkorea-Sanktionen.Die Erklärung stellt die erste in Nordkoreas Medien veröffentlichte Stellungnahme eines für US-Angelegenheiten zuständigen Vizeministers im Außenministerium seit September 2021 dar. Mittlerweile waren ähnliche Stellungnahmen im Namen eines Direktors für US-Angelegenheiten veröffentlicht worden.