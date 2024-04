USA liefern ATACMS-Raketen an Ukraine

Photo : YONHAP News

Nach dem Einsatz nordkoreanischer ballistischer Raketen durch Russland im Krieg gegen die Ukraine haben die USA neuartige ATACMS-Raketen mit einer Reichweite von 300 Kilometern an die Ukraine geliefert.Das bestätigte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, am Mittwoch (Ortszeit) vor der Presse im Weißen Haus.Auf Anweisung von Präsident Joe Biden seien ATACMS-Raketen bereits im März in der Ukraine eingetroffen, sagte er. Die ATACMS-Rakete ist eine ballistische Boden-Boden-Rakete.Sullivan erklärte, dass die Lieferung nach der Beschaffung und dem Einsatz nordkoreanischer ballistischer Raketen durch Russland gegen die Ukraine erfolgt sei.Weil es sich eine zusätzliche Befugnis und ein Budget gesichert habe, werde Washington weitere Raketen schicken, fügte er hinzu. Er nannte jedoch aus „operativen Gründen“ keine konkrete Zahl.Das US-Außenministerium hatte zuvor bestätigt, dass die Ukraine bereits mit ATACMS-Raketen beliefert worden war. Die Lieferung sei nicht sofort bekannt gemacht worden, um die operative Sicherheit der Ukraine aufrechtzuerhalten, hieß es.Die neue ATACMS-Rakete hat eine Reichweite von 300 Kilometern und kann Gebiete tief in der von Russland besetzten Halbinsel Krim erreichen. Daher wird sie als Waffe betrachtet, die für eine Kehrtwende in dem Krieg angesichts einer zurzeit für Russland günstigen Situation sorgen könnte.