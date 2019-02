Blackpink zu Stephen Colberts Late Show eingeladen

© YG Entertainment

Die K-Pop-Girlgroup Blackpink wird in der beliebten US-amerikanischen Talkshow „The Late Show with Stephen Colbert“ zu sehen sein.





Die Gruppe wird im Ed Sullivan Theater in New York auftreten und mit dem Satiriker Stephen Colbert plaudern. Blackpink sind die ersten südkoreanischen Künstler, die der Showmaster Colbert treffen wird.





Die Girlgroup tritt zudem am 15. Februar in der Talkshow „Good Morning America“ auf und sind zu Gast bei „Strahan and Sara“.