Epik High _ Lovedrunk

Die wackeligen Beine und der verwirrte Kopf versuchen dich zu löschen





Die Schmetterlinge im Bauch und das klopfende Herz versuchen dich zu löschen





Immer wieder versuche ich dich zu löschen, wie ein Dummkopf, ohne zu wissen, dass alles zerstört wird





Immer wieder versuche ich, dich zu vergessen, wie ein Dummkopf. I will never be okay





Vielleicht verschwinde ich bei dem Versuch, dich zu löschen. Der Mond ist kalt





Heute ist der Wein so süß, so darf es eigentlich nicht sein, ich will dich löschen













소주 Schnaps

막걸리 Reisbier, Reiswein

달다 süßlich sein

쓰다 bitter sein

짜다 salzig sein

맵다 scharf sein