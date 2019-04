BTS wurden in zwei Kategorien von Billboard Music Awards nominiert

© Big Hit Entertainment

Bald stehen wieder die Billboard Music Awards an. Wer wird wohl in diesem Jahr die Beste Gruppe und wer sichert sich den Preis des Top Social Artist? In diesen beiden Kategorien wurde auch die koreanische Gruppe BTS nominiert.

Billboard hat am 4. April die Kandidaten für die jeweiligen Preise bekannt gegeben. Es ist das erste Mal, dass BTS für den Preis Top Duo/Group nominiert wurde. Um den Preis “Top Social Artist” konkurrieren sie bereits das dritte Jahr in Folge mit weltberühmten Sängern.

Die diesjährige Preisverleihung wird am 1. Mai in Las Vegas stattfinden.

BTS haben unterdessen am 12. April ein neues Album herausgegeben, mit dem sie ihre Erfolgsgeschichte fortschreiben wollen.