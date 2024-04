Südkoreas Bruttoinlandsprodukt steigt im Auftaktquartal um 1,3 Prozent

Photo : KBS News

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Südkoreas ist in den ersten drei Monaten dieses Jahres gewachsen.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Donnerstag stieg das reale BIP im Auftaktquartal gegenüber dem Vorquartal um 1,3 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahr wurde ein Zuwachs von 3,4 Prozent erzielt.Der private Konsum legte gegenüber dem Vorquartal um 0,8 Prozent zu. Der Staatsverbrauch stieg um 0,7 Prozent.Die Bauinvestitionen zogen um 2,7 Prozent an, demgegenüber schrumpften die Anlageinvestitionen um 0,8 Prozent.Die Ausfuhren wuchsen um 0,9 Prozent.Das reale Bruttoinlandseinkommen stieg um 2,5 Prozent.