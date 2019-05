Gummy veranstaltet landesweites Konzert

Die Solosängerin Gummy hat eine landesweite Konzerttournee begonnen. Am 4. Mai trat sie in der Stadt Cheongju auf die Bühne, dann geht es weiter in neun koreanische Städte. Das Konzert trägt den Titel “This is Gummy”, daher will die Künstlerin ihre repräsentativen und beliebten Lieder vortragen.

Gummy singt Balladen und zwar hauptsächlich traurige Balladen, die vom Abschied handeln. Sie hat ihre Balladen nach den vier Stufen des Abschieds unterteilt: Trennung, Reue, Wut und Aufgeben.