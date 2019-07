Schwimm-WM in Gwangju eröffnet

ⓒYONHAP News

Am Freitag wurde in Gwangju, im Südwesten Südkoreas, die Schwimm-Weltmeisterschaft 2019 eröffnet. Unter dem Slogan „Dive into PEACE“ findet die Sportveranstaltung erstmals in Südkorea und im bisher größten Umfang statt.





In den Städten Gwangju und Yeosu werden an 17 Wettkampftagen 76 Wettbewerbe in den sechs Disziplinen Beckenschwimmen, Synchronschwimmen, Wasserspringen, Wasserball, Freiwasser und Klippenspringen ausgetragen. Allein im Beckenschwimmen werden 42 Goldmedaillen vergeben.





Aus 194 Ländern gehen 2.639 Schwimmsportler an den Start. Dies sind mehr als 2015 in Kasan, als die bisher höchste Zahl von 2.413 Athleten aus 184 Ländern teilnahm. Es ist der wichtigste Schwimmwettkampf im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokio im nächsten Jahr.





Aus den USA nehmen 18 Olympiasieger, darunter Caeleb Dressel, Katie Ledecky und Lilly King an der Schwimm-WM in Gwangju teil. Der chinesische Schwimmstar Sun Yang will seinen WM-Titel im 400-Meter-Freistil zum dritten Mal verteidigen. Im Fokus stehen auch die schwedische Weltmeisterin Sarah Sjöström und die dreimalige Olympiasiegerin von Rio de Janeiro, Katinka Hosszu.