Bursters immer noch mit „Barriers“ auf Kerrang!-Liste vertreten

Das Lied „Barriers“ von der koreanischen Band Bursters ist immer noch auf der Musikliste des britischen Radioprogramms Kerrang! zu finden. Kerrang! ist schon sieben Wochen in Folge von den Koreanern begeistert. Dieses Rockmagazin gilt als eines der renommiertesten Magazine für Rockmusik auf der ganzen Welt und stellt stets Lieder vor, die die internationalen Musikliebhaber ansprechen können.

Weil die Beliebtheit dieser Gruppe weiterhin steigt, will sie auch gleich ein Konzert veranstalten. Nach einem erfolgreichen Auftritt am 11. Juli in Seoul geht es am 15. bis 20. Juli nach England. Hier wollen sie insgesamt fünf Mal auf der Bühne stehen.