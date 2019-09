Label von BTS plant neue Girlgroup

Die Agentur von BTS, Big Hit Entertainment, ist auf der Suche nach neuen Gesichtern für eine neue Girlgroup. Dafür soll ein weltweites Casting veranstaltet werden.

Den Plänen des Labels zufolge soll die neue K-Pop-Girlgroup 2021 ihr Debüt geben.





Das Casting startet nächsten Monat in Los Angeles und New York, dann geht es weiter nach Australien, Singapur, Japan, Taiwan, Vietnam und Thailand. Auch in Korea wird es Castings geben. Insgesamt sollen im Oktober 16 Städte besucht werden.





Ein neuer Social Media Account wurde ebenfalls eingerichtet, um über den Castingverlauf zu informieren.