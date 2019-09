Im Herbst werden viele Balladen veröffentlicht

Der Herbst, bzw. der Monat September ist da. Mit dem neuen Monat haben Sänger ein Comeback angekündigt und diese Sänger haben alle eine Gemeinsamkeit: Es sind Balladensänger.

Am 1. September hat die Gruppe VOS eine neue Single „Vielleicht treffe ich dich wieder“ auf den Markt gebracht. Es ist eine traurige Ballade. Das Trio VOS debütierte schon 2004 und ist damit bereits 15 Jahre lang im Musikgeschäft tätig. Diese Gruppe zeichnet bereits für eine Reihe von Hits verantwortlich.

Gleich am darauf folgenden Tag kam dann das neue Lied „Right“ von Brown Eyed Soul heraus. Es stammt vom neuen Album, das in Kürze im Handel erhältlich sein wird. Es ist ein R&B-Lied. Die Gruppe hat dann noch eine Konzerttournee angekündigt, am 5. Oktober soll es in Seoul losgehen.

Im Chang-jeong, der stets klassische Balladen singt, hat am 6. September sein 15. reguläres Album herausgegeben. Er hat im Juli eine Konzerttour in Nordamerika veranstaltet und gemerkt, dass er auch im Ausland viele Fans hat.

Der Herbst ist da, und mit dem Herbst sind auch schöne Balladen eingetroffen.