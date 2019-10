BTS wollen am iHeart Radio Jingle Ball teilnehmen

© Big Hit Entertainment

Die koreanische Gruppe BTS will am iHeart Radio Jingle Ball teilnehmen. Es handelt sich um eine berühmte Musikveranstaltung in den USA. Diese Nachricht konnte man am 27. September auf der offiziellen Internetseite von iHeart Radio nachlesen.

Die Koreaner werden damit am 6. Dezember in Kalifornien auf der Bühne stehen. An dem Tag werden auch ihre Kollegen wie Sam Smith, Halsey, French Montana und weitere mit dabei sein.

BTS wollen aber davor noch einiges erledigen. Am 11. Oktober werden sie in Saudi-Arabien ein Konzert veranstalten, dann werden sie vom 26. bis 29. Oktober in Seoul auf der Bühne stehen.