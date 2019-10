CRETA ist Spezialist für medizinische Ausrüstung

© balankey.co.kr

Wir stellen Ihnen diesmal das koreanische Unternehmen CRETA, einen Spezialisten für medizinische Geräte, vor. Firmenchef Lee Gyu-jin:





CRETA wurde 2010 mit dem Ziel gegründet, etwas zu entwickeln, das für die medizinische Pflege nötig ist, aber das vorher noch nicht geschaffen wurde. Es will daher mit neuen Ideen in den Laboren und für klinische Tests experimentieren. Das Unternehmen hat medizinische Geräte entwickelt, die helfen, steife Schultern und Rückenschmerzen zu behandeln. CRETA steht für creating, researching, engineering, teaching und adopting. Der Name enthält die Vision, etwas Neues zu schaffen und zu zeigen, wie die neuen Produkte für den medizinischen Nutzen eingesetzt werden.





Einige medizinische Geräte messen einfach nur die Befindlichkeiten des Patienten, während andere für die Behandlung benutzt werden. CRETA ist daran interessiert, etwas dazwischen zu schaffen. Das bedeutet, der Messvorgang selbst soll für die Behandlung hilfreich sein:





Mein Traum was es, Arzt zu werden, doch wählte ich wegen familiärer Umstände das Studienfach Elektrotechnik. Als ich an der Seouler National-Universität studierte, lernte ich den Sohn eines Missionars aus meiner Kirche kennen, der von Geburt an gehörlos war. Für mein Examen besuchte ich ein Labor, dass sich auf die Behandlung eines angeborenen Hörverlusts spezialisierte. Ich lernte, dass die entsprechende Forschung mit Medizintechnik verbunden ist. Also studierte ich Medizintechnik im Graduiertenkurs und arbeitete auch bei einer Venturefirma, die von einem meiner Professoren gegründet wurde. Während meiner Doktorarbeit führte ich Forschungen für medizinische Ausrüstung für steife Schultern aus. Auf der Grundlage meiner Erfahrungen entschloss ich mich, mein eigenes Unternehmen zu starten.





Während seines Studiums beschäftigte Lee sich auch mit Druckmessgeräten. Das Manometer ist ein Werkzeug, das unsichtbaren Blutdruck anzeigt, doch kann es selbst nicht erhöhten Blutdruck vermindern oder den Blutzuckerspiegel stabilisieren helfen. Bei der Injektion von Arzneimitteln in das Schultergelenk von Patienten und beim Druckmessen entdeckte er ein bestimmtes Merkmal, das auftaucht, wenn es Schäden am Gelenk gibt. Er fand einen Weg, den Druck zu messen und eine steife Schulter zur gleichen Zeit zu behandeln. Sein eigenes Unternehmen hat sich Technologien durch die Entwicklung verschiedener medizinischer Geräte angeeignet. Im vergangenen Jahr entwickelte es Balankey, ein Gerät, das die Muskelstärke misst und Nutzern dabei hilft, ihre Muskeln zu kräftigen:





Kinder können anfangs nicht richtig mit Essstäbchen umgehen, weil sie nicht wissen, wie man die relevanten Muskeln einsetzt. Die Muskeln sind noch nicht vollständig mit den Nerven verbunden, die das Gehirn steuern. Dieser Zustand wird als “schlafende Muskeln” beschrieben. Kinder lernen nach und nach, die Muskelstärke beim Stäbchenessen anzuwenden. Der Prozess wird auch mit “Muskeln, die aufwachen”, beschrieben. Ähnlich motiviert die visuelle Rückmeldung die Menschen dazu, zu lernen, ihre Muskeln zu benutzen. Unser Gerät Balankey zeigt die Kraft an, die durch die Muskeln aufgebracht wird, so dass die Nutzer wissen, wie sie die Kraft einsetzen.





Balankey ist ein intelligentes Gerät, dass den Nutzern beim Messen und Stärken ihrer Muskeln hilft. Es sieht wie ein Bluetooth-Lautsprecher aus, und es ist leicht zu tragen. Zuerst wird die Balankey-App heruntergeladen, die dann mit dem Gerät verbunden wird. Wenn zum Beispiel die Muskelstärke der oberen Körperhälfte gemessen werden soll, müssen die Hände auf die Brust gelegt und das Gerät dagegen gehalten werden. Das Instrument hat einen patentierten Drucksensor, durch den die Muskelkraft in Echtzeit gemessen werden kann. Auf der Basis der angezeigten Stärke legt das Programm automatisch die benötigten Übungen fest. CRETA entwickelte auch ein gürtelähnliches Gerät, durch das der Rücken gestärkt werden kann. Das Gerät kam in diesem Monat auf den Markt:





Das neue Gerät wurde über die Wadiz-Crowdfunding-Site herausgebracht. Es erhielt im vergangenen Jahr eine gute Resonanz. Ich will meine Produkte im globalen Markt einführen. Ich habe dabei zwei wichtige Märkte im Auge, Amerika und Europa. In Amerika sind die Leute an Training und der Auswertung ihrer physischen Informationen interessiert. Ich erwäge daher, in den Markt für Heim-Fitnessgeräte einzusteigen. In Europa besteht eine große Nachfrage nach Trainingsprogrammen für Senioren.





Während der Testphase wurde CRETA mit dem Hi Seoul Excellent Product Award ausgezeichnet. Mit Balankey will das Unternehmen den Anfang für die Entwicklung von Produkten machen, um die Körperbalance zu halten:





Balankey bedeutet “Balance ist der Schlüssel”, und der Prozess startet bei den Muskeln. Wir wollen Produkte entwickeln, durch die die Muskeln gestärkt und die Körperbalance gehalten werden. Unsere medizinischen Geräte werden hoffentlich vielen Menschen helfen, gesund und fit zu bleiben.