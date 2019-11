Schauspielerin Lee Young-ae kehrt auf die Kinoleinwand zurück

© YONHAP News

Die südkoreanische Schauspielerin Lee Young-ae wird mit dem Kinofilm „Bring Me Home“ zurückkehren.





Es ist ihr erster Film nach ihrer Rolle in dem Film „Lady Vengeance“ von Park Chan-wook aus dem Jahr 2005.





In „Bring Me Home“ spielt Lee eine Mutter, die in einem kleinen Fischerdorf nach ihrem verschwundenen Kind sucht. Die Schauspielerin sagte, dass sie den neuen Film für einen Wendepunkt in ihrer Schauspielkarriere sowie in ihrem echten Leben als Mutter von zwei Kindern hält.