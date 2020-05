IU und Suga stürmen mit „Kollabo-Song“ die Charts weltweit

Auf direktem Weg an die Spitze. Das trifft auf den Kollabo-Song „Eight“ von der Sängerin IU und Suga von BTS zu. Am 6. Mai wurde das Gemeinschaftswerk veröffentlicht und landete gleich auf Platz eins in den iTune-Charts von 59 Ländern.

„Eight“ ist die erste digitale Single aus dem kommenden Comeback-Album von IU. Nach der Veröffentlichung ihres letzten Albums „Love Poem“ 2019 steht die Sängerin gleich wieder im Rampenlicht. Die Erwartungen an ihre diesmalige Single waren besonders hoch, da sie sich mit Superstar Suga von BTS zusammentat. Das Duo enttäuschte nicht, die Fans scheinen mehr als begeistert von dem Ergebnis der Zusammenarbeit zu sein.

„Eight“ ist die perfekte Mischung aus Pop und Rap. Suga hat das Lied nicht nur komponiert, sondern auch mitgesungen bzw. mit einer Rap-Einlage garniert. Für das Musikvideo zum Lied wurde teilweise 2D-Animation verwendet. Die atemberaubenden Bilder passen perfekt zum Liedtext.