iloom, Koreas führende Lifestyle-Möbelmarke

Das koreanische Unternehmen iloom, das stilvolle Wohnungsmöbel herstellt, will einen neuen Wert durch die Verbindung von Menschen und Raum schaffen. Die Leiterin des Geschäftsplanungsteams der Firma, Kim Tae-eun:





iloom ist eine Möbeleinheit der Fursys Group. Das Unternehmen hat sich seit der Gründung vor 20 Jahren das Ziel gesetzt, Möbel herzustellen, die einen neuen Wert im Lebensraum der Menschen schaffen und ihre Lebensqualität verbessern. Es entwickelte neue Konzepte, die vorher nicht existiert haben und kreative Produkte gefertigt, die die Kunden ansprechen. Es wird nun als ein führendes Branchenunternehmen anerkannt, das einen smarten und innovativen Lebensstil verfolgt.





Bis Mitte der 1990er Jahre gab es in Korea keine offizielle Marke für Büromöbel. Fursys, das 1983 gegründet wurde, hatte die erste Büromöbellinie eingeführt und es geschafft, dass sich der koreanische Möbelmarkt erweiterte. Die Lifestyle-Möbelmarke iloom wurde 1998 gegründet. Sie begann zunächst mit Möbel für Schüler, bevor sie das Geschäftsfeld auf Wohnungsmöbel audehnte:





In der Planungsstufe findet iloom heraus, was die Verbraucher wollen und was es ihnen anbieten kann. Es bietet den gesamten Prozess, von der Planung über das Design bis zur Produktion. Die Fursys Group hat auch ihr eigenes Möbelforschungsinstitut, “Studio One”.





Fursys wurde von Designern und Architekten gegründet. Studio One wurde 2018 mit einem integrierten System geöffnet, in dem die Designer und Techniker zusammenarbeiten. Durch dieses kollaborative System konnte das Unternehmen seine Expertise für den Wohnbereich verbessern. Dank der Fähigkeit, die neusten Trends zu analysieren und das bestmögliche Design zu kreieren, wurde es mit bekannten Design-Preisen ausgezeichnet, einschließlich der iF Design-Auszeichnung in Deutschland und der International Design Excellence Awards in den USA:





iloom erforscht, wie Lebensstile sich verändern, und bietet dazu entsprechende Möbelstücke. Unser Familienbett ist ein gutes Beispiel. So benutzt beispielsweise ein Ehepaar dasselbe Bett. Nach der Geburt eines Kindes schläft der Vater allein im Bett, während die Mutter und das Baby in einem anderen Zimmer schlafen. Oder die Eltern und das Baby schlafen zusammen auf dem Boden. Doch viele jüngere koreanische Eltern verhalten sich nicht mehr so. Unser Familienbett kann als Doppelbett für ein Paar benutzt werden, und ein Einzelbett mit Sicherheitsstangen für das Neugeborene kann daran befestigt werden. Wenn das Kind aufwächst, kann das Einzelbett getrennt und ins Kinderzimmer aufgestellt werden.





ilooms Familienbett wurde in der CUSINO-Serie eingeführt. iloom versucht, auch kreative Lösungen in anderen Bereichen zu finden:





Die Zahl der Ein-Personen-Haushalte nimmt rasch zu. Die Alleinlebenden wohnen in der Mehrzahl in kleinen Räumen. Es gibt daher eine wachsende Nachfrage nach multifunktionalen Möbelstücken, die das Zimmer nicht klein aussehen lassen. Normalerweise nimmt das Bett den größten Raum ein. Aber es wird nur zum Schlafen genutzt. Unser Bewegegungsbett kann sehr einfach umgestellt werden, so dass es als Sessel oder Sofa benutzt werden kann. Das Produkt kombiniert Bett, Sofa und Tisch, und es gewann die Aufmerksamkeit von Ein-Personen-Haushalten.





Nach Angaben von Statistics Korea entfielen im vergangenen Jahr 29,8 Prozent der Haushalte in Korea auf Ein-Personen-Wohnungen. Dem Trend entsprechend hat iloom neue Möbel entworfen. Im vergangenen Jahr brachte das Unternehmen auch Möbel für Wohnungen mit Haustieren heraus. Das Haustier-Möbelstück stieß auf positive Resonanz. Das Unternehmen hat auch Auslandmärkte, darunter Taiwan, Hongkong, Singapur und Vietnam ausgelotet. Es konnte den Jahresumsatz um zweistellige Zuwachsraten steigern:





Wir legen mehr Gewicht auf Marktbedeutung als auf Marktanteil. Für uns ist es wichtiger als Wachstum oder Verkaufstabellen, wie die Verbraucher iloom wahrnehmen. Sobald unsere Kunden Möbelstücke benutzen, werden sie den Produkten vertrauen, sie neu kaufen und sie Freunden empfehlen. Am Ende werden immer mehr Menschen den von iloom geschaffenen Wert würdigen. Wir hoffen, dass iloom sich bei den Verbrauchern als gute Möbelmarke festsetzt, die die Lebensqualität verbessert.