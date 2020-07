Dream Konzert findet auch in diesem Jahr statt

ⓒ Korea Entertainment Producer's Association

Jedes Jahr wird das Dream Konzert veranstaltet. Dieses Konzert hat das Ziel, Jugendlichen Mut zu geben und die Botschaft zu vermitteln, dass man einen Traum haben sollte.

In diesem Jahr wird das Dream Konzert jedoch in einer anderen Weise über die Runde gehen: Wegen des Corona Virus wird ein Online Konzert konzipiert. Am 25. und 26. Juli kann man jeweils um 21 Uhr auf You Tube die Auftritte verschiedener Stars sehen.

Die Moderatoren für dieses Jahr sind Lee Teuk, Kim Johann und Kim Doyeon. Am 26. Juli werden dann Eunhyeok, Cha Eunwoo und Lia von Itzy das Konzert moderieren.

Viele Stars haben ihre Teilnahme versprochen. Am 25. Juli treten EXO-SC, Red Velvet, Oh My Girl, Astro und weitere auf die Bühne; am darauf folgenden Tag werden dann Mamamoo, Lovelyz, The Boyz, Stray Kids, Itzy und weitere vortragen.