Einfach tanzen (10) 됐거든

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „됐거든; dwaekkeodeun“

Deutsch: „Ich verzichte“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





되- Verbstamm des Verbs 되다, hier für

„in Ordnung sein, okay sein“

-었- Vergangenheitsinfix

(mit 되- kurz zusammen gezogen zu: 됐-)

-거든 nicht-höfliche Satzendung zur Informierung des Gegenübers





Der Ausdruck 됐거든 kann wortwörtlich mit „Ist in Ordnung geworden“ übersetzt werden. Damit betont der Sprecher, dass der Zustand, in dem er sich bis gerade eben noch befand, nun in Ordnung ist und daher der Vorschlag oder die Hilfe seines Gesprächspartners nicht mehr erforderlich ist. So lehnt der Sprecher das Angebot seines Gesprächspartners ab. Der Ausdruck könnte entsprechend mit „Schon in Ordnung“, „Schon okay“, “Hat sich erledigt” übersetzt werden oder auch mit „Ich verzichte“. Meistens schwingen auch eine Aufgebrachtheit über die Ahnungslosigkeit des Gegenübers und auch patziger Ton – um deutlich zu machen, dass der Sprecher nicht auf die Hilfe des Gegenübers angewiesen ist - mit.





Ergänzungen

손: Nomen für „Hand, Hände“