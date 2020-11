Handball-Nationalspielerin Ryu Eun-hee kehrt wegen Covid 19 nach Südkorea zurück

ⓒ YONHAP News

Die Handballspielerin Ryu Eun-hee ist nach einem Jahr und vier Monaten in die südkoreanische Liga zurückgekehrt.





Der koreanische Handballverband teilte mit, dass die Nationalspielerin ihren Vertrag mit Paris 92 beendet habe und am 29. Oktober nach Südkorea zurückgekehrt sei.





Ryu Eun-hee war im Juli letzten Jahres als erste südkoreanische Handballspielerin nach acht Jahren nach Europa vorgestoßen. In der ersten Saison beim französischen Erstligisten gab sie ein erfolgreiches Debüt. Unter anderem wurde sie im Januar unter die sieben besten Spielerinnen der Woche und im Februar zur Spielerin des Monats gewählt. Aufgrund ihrer guten Leistungen konnte sie ihren Vertrag mit Paris 92 um ein weiteres Jahr bis Juni 2021 verlängern.





Wegen des aktuell wieder stark beschleunigten Infektionsgeschehens in Frankreich entschied sie sich jedoch für die Rückkehr in die Heimat, um mit der Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele zu trainieren.





Aller Voraussicht nach wird sie zu ihrem koreanischen Verein Busan Infrastructure Corporation zurückkehren, bei dem sie seit ihrem Wechsel nach Frankreich als Reservespielerin eingetragen war.





Ryu Eun-hee ist eine Schlüsselspielerin der südkoreanischen Nationalmannschaft. Die Linkshänderin wird vorwiegend im rechten Rückraum eingesetzt. Sie ist nicht nur eine Toptorschützin, mit ihrer Durchsetzungskraft schafft sie am Kreis auch Freiräume für ihre Mitspielerinnen.





In der letzten Saison erzielte sie in 17 Spielen 71 Treffer und kam unter die Top 15 der Torschützinnen der französischen Liga. In der aktuellen Saison warf sie in vier Spielen 17 Tore. Im vergangenen Jahr kam sie bei der Handball-WM auf Platz zwei der Torschützenliste.