P1Harmony sind als erste K-Pop-Gruppe bei Rolling Stone Live aufgetreten

Die koreanische Boyband P1Harmony ist als erster Vertreter des K-Pop bei der “Special Rolling Stone Session on Twitch” aufgetreten. Diese Veranstaltung wurde am 26. Mai ausgetragen. An dem Tag haben sie die Lieder “Scared” und “Reset” vorgetragen, bei denen die Hiphop-Performances besonders beeindruckend sind. Sie sangen dann weiter die Lieder “Nemonade”, “Butterfly” und “If You Call Me”. Es war eine gute Mischung aus Hiphop und R&B. Das Mitglied Giho, der in Kanada aufgewachsen ist, hat dann auch ein Interview mit dem Moderator des Events geführt, wovon die Anwesenden beeindruckt waren. Giho bekräftigte, dass es eine Ehre sei, bei Rolling Stone Live teilgenommen zu haben. Sie bedankten sich sehr bei ihren Fans.

Die Gruppe debütierte im Oktober letzten Jahres und hat bisher drei Minialben herausgebracht. Viele renommierte internationale Magazine wie Vogue, Allure und Billboard haben die Gruppe schon genauestens beleuchtet und die bisherigen Alben ausführlich vorgestellt.