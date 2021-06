Entlang der U-Bahn-Linie 8

ⓒ Getty Images Bank

U-Bahn Linie 8, die lila Linie, fährt im Südosten von Seoul, komplett auf der Südseite des Flusses Hangang, der die Hauptstadt in einen nördlichen und südlichen Bereich teilt. Sie verbindet den Stadtbezirk Amsa-dong in Seoul mit der Stadt Seongnam in der Provinz Gyeonggido und ist mit ihren 17 Stationen nicht allzu lang. Wir besichtigen heute die prähistorische Stätte Amsa-dong, den einsamen Baum im Olympiapark und den Garak-Markt in Songpa-gu.