Seventeen führen Interview mit Grammy Museum

Die koreanische Boyband Seventeen befindet sich immer noch auf internationalem Erfolgskurs.

Im letzten Monat haben sie ihr achtes Minialbum veröffentlicht und das Lied “Ready to love” aus dem Album haben sie am 6. Juli in der Sendung “Open Mic” des US-amerikanischen Musiksenders “Genius” vorgestellt. Die Fans waren einfach begeistert.

Außerdem haben sie als erste K-Pop-Sänger ein Interview mit Grammy Museum geführt. Im Gespräch erzählten sie über ihren Werdegang, die Produktion des neuen Albums und ihre Träume. Auf die Frage, inwiefern sich das neue Album von den bisherigen unterscheiden würde, erklärten sie, dass sie sich mit der Zeit weiterentwickelt haben und dementsprechend neue Seiten von sich zeigen wollten. Sie haben geübt, selbst Lieder zu schreiben und nach und nach verbesserten sich ihre Resultate. Sie können nun die Musik machen, die sie wirklich machen wollen.

Das neue Album von Seventeen wurde gleich ein Millionenseller und es kam unmittelbar nach der Herausgabe auf Platz 15 von US-Billboard 200.