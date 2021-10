Japaner haben laut Umfrage geringe Erwartungen an neue Regierung

ⓒ YONHAP News

Weniger als die Hälfte der japanischen Bürger haben besondere Erwartungen an das am Montag vorgestellte Kabinett des neuen japanischen Premierministers Fumio Kishida.





Einer von der Zeitung „Mainichi“ mit einem Meinungsforschungsinstitut durchgeführten Umfrage zufolge erreichte das Kishida-Kabinett eine Zustimmung von 49 Prozent. Befragt wurden 1035 Wähler über 18 Jahre. 40 Prozent gaben zur Antwort, dass sie die Kishida-Regierung nicht unterstützten. Kishidas Vorgänger Suga hatte bei seinem Amtsantritt vor einem Jahr der Mainichi-Umfrage zufolge die Unterstützung von rund 70 Prozent der Bevölkerung genossen.





Laut „Mainichi“ sei die Zustimmung für Kishida die zweitniedrigste für einen neuen Regierungschef in den letzten 20 Jahren. Die niedrigste Quote habe Ex-Premier Taro Aso 2008 erhalten. Mit 51 Prozent gab über die Hälfte der Befragten zur Antwort, dass sie keine Erwartungen an das neue Kabinett hätten. Nur 21 Prozent hegen die Erwartung, dass sich etwas bessert.





Die Ernennung von Akirra Amari, einem der engsten Vertrauten von Ex-Premierminister Shinzo Abe, zum Generalsekretär der LDP wurde von 54 Prozent negativ beurteilt. Kishida hat auch sonst die wichtigsten Kabinettsposten mit Vertrauten seines Vorvorgängers Abe und dem bisherigen Finanzminister Taro Aso besetzt. Nahezu 60 Prozent der Japaner waren der Meinung, dass der weiterhin vorhandene starke Einfluss Abes und Asos für Kishida bei der Regierungsführung ein Hindernis sein werde.