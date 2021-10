Twice zeigen in „The Tonight Show“ erstmals „The Feels“

Die koreanische Girlgroup Twice hat am 1. Oktober ihre erste englische Single „The Feels“ herausgegeben und das Lied am darauffolgenden Tag in der „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon des US-amerikanischen Senders NBC zum ersten Mal vorgetragen. Die Zuschauer waren vom schnellen Rhythmus des Liedes und der tollen Performances gleich angetan.

Viele haben schon auf das neue Werk der Sängerinnen gewartet. Denn gleich am Tag der Herausgabe hat US-Billboard davon berichtet.

In diesem Jahr feiern die Girls ihr sechstes Bühnenjubiläum. Sie haben am Ende des Musikvideos zum Lied “The Feels” angekündigt, dass sie anlässlich ihres Jubiläums besondere Events durchführen wollten. Im November ist dann ein weiteres Album, es ist das dritte reguläre Album, geplant.

Twice debütierten 2015 und waren auf Anhieb beliebt. Sie scheuten sich nicht vor Änderungen und entwickelten sich stets weiter. Elf Musikvideos von ihnen wurden über 300 Millionen Mal aufgerufen. Sie sind nicht nur in Korea, sondern besonders im Nachbarland Japan und in den USA beliebt.