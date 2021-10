Song von BTS und Coldplay auf Platz 12 in den Hot 100 von Billboard

ⓒ twitter.com/BTS_twt

„My Universe“, ein gemeinsames Projekt von BTS und der britischen Rockband Coldplay, ist diese Woche auf Platz 12 der Singlecharts von Billboard abgestiegen.





Billboard gab bekannt, dass das Lied in den Hot 100 von Platz 1 der letzten Woche um 11 Ränge gefallen sei. Gelistet werden in den Hot 100 die beliebtesten Lieder der Woche in den USA basierend auf Streaming-, Sendezeit- und Verkaufsinformationen.





Mit „My Universe“ gelang BTS zum sechsten Mal der Neueinstieg auf Platz eins in den Charts. Zuvor erreichte die Gruppe das mit „Dynamite“, „Butter“, „Permission to Dance“, „Life Goes On“ und „Savage Love (Laxed - Siren Beat)“.