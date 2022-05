Koreanischer Film „Miracle“ erhält bei FEFF in Udine höchste Auszeichnung

ⓒLotte Entertainment

Der südkoreanische Film „Miracle: Letters to the President“ des Regisseurs Lee Jang-hoon gewann beim 24. Far East Film Festival (FEFF), das in der italienischen Stadt Udine am 30. April zu Ende ging, den Golden Mulberry Award, die höchste Auszeichnung beim FEFF in Udine. Der Preis wird durch eine Abstimmung der Besucher des Festivals vergeben. Das Filmfestival ist das größte seiner Art in Europa, das asiatischen Filmen gewidmet ist. Die Gewinner in der Wettbewerbskategorie werden durch eine Zuschauerabstimmung bestimmt. In diesem Jahr wurden 42 Filme in die Wettbewerbskategorie eingeladen.

Der Film „Miracle: Letters to the President“ mit Park Jeong-min und Im Yoon-ah in den Hauptrollen erzählt auf der Grundlage einer realen Geschichte von den Bewohnern eines Dorfes, das so abgelegen ist, dass es dort weder eine Straße noch einen Bahnhof gibt. Der Film hat den Bahnhof Yangwon, den ersten privaten Bahnhof des Landes, zum Motiv.