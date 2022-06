Kim Jae-joong geht im September auf Asien-Tournee

Der Sänger und Schauspieler Kim Jae-joong startet im kommenden September eine Asien-Tournee. Dies gab kürzlich seine Managementagentur C-JeS Entertainment bekannt.

Der Vorhang seiner Asien-Tournee geht am 17. und 18. September in Seoul auf. Am 23. September findet in Kuala Lumpur in Malaysia und am 8. Oktober in Bangkok in Thailand jeweils ein Konzert statt, bei dem er seine asiatischen Fans treffen wird. Details zur Tournee werden später veröffentlicht.

Kim Jae-joong debütierte 2003 als Mitglied der fünfköpfigen Boyband TVXQ und war auch mit Park Yoo-chun und Kim Jun-su, zwei früheren Kollegen bei TVXQ, in der Boy-Group JYJ aktiv. Kim, der auch als Solosänger seine musikalische Karriere fortsetzte, erfreute sich in asiatischen Ländern wie Japan großer Beliebtheit. Er hat auch in verschiedenen TV-Dramen mitgewirkt.