China: Ledige Frau verliert Klage und darf Eizellen nicht einfrieren lassen

Ein chinesisches Gericht hat die Klage einer Single-Frau gegen eine Klinik, die ihr das Einfrieren ihrer Eizellen verweigerte, zurückgewiesen. Das mittlere Volksgericht von Chaoyang in Peking urteilte am 22. Juli, dass die Klinik die Rechte der unverheirateten Frauen nicht verletzt habe, indem sie der 34-Jährigen die Behandlung zur Aufbewahrung ihrer Eizellen verweigerte, mit der Begründung, dass sie unverheiratet ist. Dies berichtete die taiwanesische Zeitung „United Daily News“ am 25. Juli.





Im Jahr 2018 wollte die damals 30-jährige Teresa Xu in einer Uniklinik in Peking ihre Eizellen einfrieren lassen. Das Krankenhaus verweigerte aber die Behandlung, weil sie unverheiratet ist, und erklärte ihr, dass das Einfrieren von Eizellen für die Geburtshilfe für verheiratete Frauen gedacht sei. Xu behauptete, dass die Klinik ihr zwar die Behandlung verweigerte, aber trotz der Schwierigkeiten, denen ledige Mütter in der chinesischen Gesellschaft ausgesetzt sind, sie dazu gedrängt habe, ein Kind zu bekommen.





Xu, die ledig ist und sich zunächst auf ihre Arbeit konzentrieren wollte, wollte ihre Eizellen aufbewahren lassen, damit sie sich später den Kinderwunsch erfüllen kann. Sie erkundigte sich auch nach Möglichkeiten, dafür ins Ausland zu gehen, musste aber wegen zu hoher Kosten darauf verzichten. Schließlich verklagte sie 2019 die Klinik. Damit kam in China erstmals ein Fall in Bezug auf das Recht lediger Frauen auf die Aufbewahrung ihrer Eizellen vor Gericht.





Während der Verhandlungen wandte sie sich auch an Abgeordnete des Nationalen Volkskongresses und reichte außerdem Richtern und der Gesundheitsbehörde des Landes Bittgesuche ein. Seitdem wurden bei den jährlichen Sitzungen des Nationalen Volkskongresses und der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes hintereinander Vorschläge dazu unterbreitet, für die Gewährleistung der Rechte der ledigen Frauen auf eine Geburt sie bei Behandlungen zur In-Vitro-Fertilisation bzw. zum Einfrieren von Eizellen zu unterstützen. Xu, die gegen das Urteil Berufung einlegen will, sagt, es werde bestimmt einen Tag geben, an dem die Frauen die Souveränität über ihren eigenen Körper zurückerlangen.