Tennisnachwuchs-Hoffnung Cho Se-hyuk gewinnt Turnier in Düren

Cho Se-hyuk, Sieger des Wimbledon U-14 Wettbewerbs, hat es nun auch bei der Europe Junior Tour ganz nach oben geschafft.

Der Südkoreaner gewann das Finale der Düren Junior Tennis Open in der deutschen Stadt Düren gegen Nikita Bilozertsev aus der Ukraine mit 2:0. Das internationale Nachwuchsturnier gehört zur höchsten Kategorie der Tennis Europe Tour.





Cho hatte im Anschluss an seinen Sieg in Wimbledon bei einem Junioren-Wettbewerb in Frankreich gewonnen.





Der 14-Jährige geht auch bei der ITF Junior World Tennis Tour an den Start, die heute in Tschechien eröffnet wurde.