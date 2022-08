Chilseok und die Legende von Gyeonu und Jiknyeo

Heute ist nach dem Mondkalender der 7. Juli und damit Chilseok칠석: der Tag, an dem sich der Hirte Gyeonu견우 und die Weberin Jiknyeo직녀 treffen können. Vor langer, langer Zeit verliebten sich diese beiden im himmlischen Königreich ineinander. Wenn man frisch verliebt ist, wird alles andere unwichtig, und genau das passierte auch Gyeonu und Jiknyeo. Sie waren so besessen voneinander, dass sie ihre Arbeit vernachlässigten und für großes Chaos im Königreich sorgten. Der Jadekaiser wurde daraufhin so wütend, dass er sie zur Strafe auf zwei verschiedene Seiten der Milchstraße schickte und sie sich nur noch einmal im Jahr sehen durften: an Chilseok. Doch es gibt keine Brücke über die Milchstraße, und so konnten sie sich zunächst nur aus der Ferne zuwinken. Dann aber erbarmten sich die Krähen und Amseln des jungen Paares, flogen zu ihnen herauf und bildeten eine Brücke zwischen ihnen. Diese Brücke wird Ojakgyo오작교 genannt, die Brücke aus Amseln und Krähen. Das Paar fiel sich in die Arme und weinte zunächst vor Glück, doch schon bald waren es Tränen der Trauer, da sie sich wieder trennen mussten. Diese Tränen regneten auf die Erde. Der Legende nach soll es daher an Chilseok immer regnen, und danach haben Amseln und Krähen kahle Stellen am Kopf, weil das Paar auf seinem Weg über die Milchstraße auf ihre Köpfe getreten ist.





Die Legende von Gyeonu und Jiknyeo wurde vermutlich von den Sternen Altair und Wega inspiriert, die sich am 7. Juli sehr nahekommen. Die Menschen früher haben sich diese traurige Liebesgeschichte wohl einfallen lassen, als sie die Sternekonstellationen im Himmel beobachteten.





Es gibt ein Gagok-Lied für eine Sängerin mit dem Titel „Der Wind“, das den folgenden Text hat:





Der Wind lässt die Erde erschüttern und kalter Regen kommt vom Himmel.

Mein Geliebter hat mir versprochen, heute Nacht zu kommen, aber wie soll er das in diesem Sturm schaffen?

Doch wenn er kommt, dann sind wir füreinander bestimmt.





Gyeonu und Jiknyeo würden sich sehen, egal wie das Wetter ist – doch was ist mit den Geliebten in diesem Lied?





An Chilseok wurden in Korea traditionellerweise gefüllte Pfannkuchen oder Nudeln aus Weizenmehl gegessen, ein gutes Essen für Regenwetter. Ein weiterer Brauch an Chilseok nennt sich “geolgyo걸교.” Am frühen Morgen des Tages boten Frauen Opfer aus Melonen, Gurken und anderen Sommerfrüchten dar und baten Jiknyeo, ihnen ihre guten Webkünste zu übertragen. Wenn sich bis zum Abend eine Spinne an den Früchten ein Netz gewoben hatte, dann hatte Jiknyeo dem Glauben nach die Bitte erhört. Dieser Brauch geht darauf zurück, dass Weben und Nähen in früheren Zeiten die wichtigsten Berufe für Frauen waren.





Fäden spinnen ist jedoch eine mühsame und langweilige Arbeit, sodass die Frauen oft ein Lied sangen, um die Langeweile zu vertreiben und ihrer Arbeit ein wenig Rhythmus zu verleihen. Im Süden Koreas gibt es daher ein Volkslied mit dem Titel „Spinnradlied“.





Musik

1. „Chilseok“, Haegeum gespielt von Ccotbyeol

2. „Yeonbun“, gesungen von Ha Yun-ju

3. „Spinnradlied“, gesungen von Ahn Hyang-yeon, Oh Jeong-sook, Nam Hae-seong