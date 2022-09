Neue Gesichter in der Kulturszene Nordkoreas

ⓒ YONHAP News

In Abkehr von früheren Gepflogenheiten präsentiert Nordkorea in diesem Jahr neue Talente in der Kunst- und Kulturszene des Landes einschließlich des Films, Fernsehens und der darstellenden Künste. Damit wird auch ein Generationswechsel signalisiert. Einige Beobachter spekulieren, Nordkorea wolle Veränderungen seiner Kulturpolitik vornehmen. In der Kultur- und Kunstszene des Landes herrsche Stagnation.





Zum “Tag des Sieges” im Juli hielt Nordkorea diesmal eine Gedenkveranstaltung vor dem Monument für den Sieg im Befreiungskrieg für das Vaterland in Pjöngjang ab. Als “Tag des Sieges” gilt in Nordkorea der 27. Juli 1953, als der Waffenstillstandsvertrag zur Beendigung des Korea-Kriegs unterzeichnet wurde. Große Aufmerksamkeit erzielten bei der Veranstaltung in der Hauptstadt die Auftritte neuer Sängerinnen, darunter Mun So-hyang. Eine weitere Sängerin, die die Zuschauer begeisterte, war Kim Ryu-kyong. Am meisten beeindruckte offensichtlich Chung Hong-ran, die eine Ponyfrisur zeigte. Kim Ryu-kyong erschien bereits im vergangenen Jahr als Studentin in einem Propagandavideo, um für die renommierte Kim-Won-gyun-Musikhochschule zu werben. Das Video wurde auf den sozialen Medien des Landes gezeigt. Mit der Ausnahme Kims ist über die anderen Sängerinnen kaum etwas bekannt. Sie traten in auffälligen Kleidern und mit ungewöhnlichen Frisuren auf, womit sie sich deutlich von bekannteren Sängerinnen abhoben. Zum Thema sagt Lee Ji-soon vom Korea-Institut für Nationale Vereinigung in Südkorea:





Die Zuschauer wurden vom Auftritt der jungen und schönen Sängerinnen mitgerissen. In Nordkorea sind Ponyfrisuren sehr selten zu sehen. Die meisten Nordkoreanerinnen haben dicke und gewölbte Augenbrauen. Doch die neuen Sängerinnen hatten dünne, geradlinige Brauen – ein Stil, den viele Südkoreanerinnen angenommen haben. Bis vor einigen Jahren ging man in Nordkorea gegen die Augenbrauen nach südkoreanischem Stil vor. Doch jetzt scheint dieser Make-up-Stil einfach akzeptiert zu werden. Wenn es um die Bühnenauftritte geht, so zeigten die Nordkoreanerinnen einen recht unkonventionellen Stil mit mehr freien Körperteilen. Die neuen Sängerinnen brachten in der Tat neues Leben auf die Bühne. Während internationale Sanktionen und die Grenzschließungen wegen der Pandemie die wirtschaftlichten Schwierigkeiten verschärften, hielt Nordkorea die Veranstalung in dem offensichtlichen Versuch ab, öffentliches Misstrauen gegenüber der Regierung zu zerstreuen und die Aufmerksamkeit der Menschen auf etwas anderes zu lenken.





Im April brachte Nordkorea einen neuen Film mit dem Titel “Ein Tag, eine Nacht” heraus. Es war der erste Kunstfilm seit der Veröffentlichung von “Ein Abschlussdiplom” im Jahr 2016. “Ein Tag, eine Nacht” basiert auf einer realen Person namens Ra Myong-hee, einer Kriegsveteranin und Armee-Krankenschwester, die den Komplott eines Offiziers aufdeckt, der sein Land verrät. Nach der Premiere des Films zeigte die zentrale Fernsehstation einen Trailer, bevor sie ihn landesweit ausstrahlte. Die Ausstrahlung fiel mit dem Tag der Sonne am 15. April zusammen, wenn Nordkorea den Geburtstag des früheren Machthabers Kim Il-sung begeht. In Nordkorea ist solch ein Medienhype um einen Film sehr ungewöhnlich:





Die Bearbeitung des Trailers ist sehr stylish und verfeinert. Zu Anfang beschreibt er die männlichen und weiblichen Hauptfiguren im stationären Zustand, indem die Technik des “time slicing” verwendet wird. Die Technik ermöglicht es mehreren Kameras, die Figur gleichzeitig aus verschiedenen Winkeln einzufangen, und es werden Bewegungen unter Verwendung eines Computers produziert, der die Aufnahmen miteinander verbindet. Die Verwendung von zwei kontrastierenden Konzepten, wie etwa Stillstand und Bewegung, hell und dunkel, frohe Hintergrundmusik und spannungsreiche Klangeffekte, erwecken die Neugierde des Beschauers.





Die nordkoreanischen Medien lobten diesen Film als ein Meisterwerk, das Themen, Formate und Details perfekt zusammengeführt habe. Der Film sei innovativ in Form und Inhalt. Bemerkenswert war auch der Auftritt einer neuen Schauspielerin:





Über die neue Schauspielerin, die die Heldenrolle spielt, ist nicht viel bekannt. Es ist schwierig, Informationen über nordkoreanische Filmregisseure, Schauspieler und Drehbuchautoren zu erhalten, es sei denn, lokale Medien stellen sie vor. Wir müssen also warten, bis relevante Informationen herausgegeben werden. Bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen zeigen eine typisierte und formelhafte Darstellung, sie taugen also nicht als Ikonen der Erneuerung. Berühmte Filmstars sind normalerweise in der Öffentlichkeit durch ihr besonderes Image gekennzeichnet, das in den früheren Filmen geschaffen wurde. Doch das Image der Neulinge überschneidet sich nicht mit solchen in bestehenden Filmen, und sie können ein Image kreieren, die jeweils die neuen Filme erfordern.





Auch in nordkoreanischen TV-Serien sind neue Gesichter zu sehen. Die Serie “Das letzte Einhorn”, die zuletzt abgeschlossen wurde, beschreibt das Leben der ehemaligen nordkoreanischen Tischtennis-Spielerin Pak Yung-sun, die 1975 die Tischtennis-Weltmeisterschaft im indischen Kalkutta gewonnen hat. Die Hauptrolle spielte die neue Schauspielerin Ri Hyo-sim. In der nordkoreanischen Filmszene, in der lange Jahre der Erfahrung hochgeschätzt sind, ist es eher selten, dass Neulinge die führende Rolle übernehmen:





In der Serie wurde Pak Yung-sun von der 14-jährigen Tischtennis-Spielerin Jang Eui-kyong und der 22-jährigen Ri Hyo-sim gespielt. Jang besucht eine Sportschule in Pjöngjang, und Ri ist eine Studentin an der Pjöngjanger Universität für Drama- und Filmkunst. Ri war nicht gut im Tischtennins, sodass sie Training in einem professionellen Sportverein erhielt. Es wird gesagt, dass Pak überdurchschnittliche Spielfähigkeiten als Linkshänderin hatte. Die Rechtshänderin Ri strengte sich sehr an, die Fähigkeiten einer Linkshänderin zu beherrschen. In der Serie sorgt die 19-jährige Park im Viertelfinale der Weltmeisterschaft für eine Überraschung und holt schließlich die Goldmedaille. Keine der erfahrenen Schauspielerinnen kann die Rolle der 19-jährigen Athletin übernehmen. Eine neue Schauspielerin war nötig, um die anrührende Geschichte der jungen Athletin zu erzählen.





Der nordkoreanische Film zeigt in jeder Phase auffällige Schauspielerinnen. Eine von ihnen ist Mun Ye-bong. Mun lief nach der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft 1945 in den Norden über. Sie spielte in einer Reihe von Filmen mit, einschließlich des ersten nordkoreanischen Spielfilms “Meine Heimatstadt”, der die Grundlage für die lokale Filmindustrie schuf. Eine andere Schauspielerin ist Oh Mi-ran, die wegen ihres emotionalen Stils besonders in der Gunst des früheren Machthabers Kim Jong-il stand. Dank ihres Films “Die große Glockenblume” von 1987 genoss sie große Popularität in der Öffentlichkeit. Sie gewann im selben Jahr den Preis für die beste Schauspielerin beim Internationalen Fimfestival von Pjöngjang. Doch jetzt treten immer wieder neue Schauspierinnen auf. Dazu gehört auch Paek Sol-mi, die die Hauptrolle in “Die Geschichte unseres Hauses” von 2016 spielt und damit große Beliebtheit erzielte. Basierend auf einer wahren Begebenheit, dreht sich der Film um ein Mädchen, das sich nach dem Abschluss der Mittelschule um verwaiste Geschwister in ihrer Nachbarschaft kümmert.





Paek zog schon vor der Herausgabe des Filme viel Aufmerksamkeit auf sich. Um besser spielen zu können, lebte sie mit Kindern in einem Haus zusammen, das als Motiv im Film dient. “Die Geschichte unseres Hauses” gewann den Preis des besten Films beim Internationalen Fimfestival von Pjöngjang 2016, und Paek wurde auch als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Der Film wurde später beim Internationalen Fimfestival von Moskau gezeigt. Er wurde 2018 sogar in Südkorea gezeigt. Paek wurde in kurzer Zeit dem internationalen Filmpublikum bekannt.





In einem Interview nordkoreanischer Medien sagte Paek, dass sie von ihrer plötzlichen Popularität überrascht sei. Es wird gesagt, dass sich die Beziehungen zwischen berühmten Stars und Fans in Nordkorea von denen in Südkorea sehr unterscheiden:





Natürlich schreiben nordkoreanische Fans Briefe an ihre favorisierten Sänger, Schauspieler und Schauspielerinnen. Doch ist es schwierig, eine sogenannte Fandom-Kultur in Nordkorea zu schaffen. Doch viele imitieren das Make-up und den Modestil der Berühmtheiten, die sie bewundern. Die Stars in Nordkorea haben wahrscheinlich genauso viel Einfluss wie in einer kapitalistischen Gesellschaft. Kalender mit Bilder von Prominenten sind sofort ausverkauft. Es ist also kein Wunder, dass die Menschen großes Interesse für neue Gesichter oder neue Filme haben. Die Geschichte neuer Lieder oder Filme verbreitet sich durch Mundpropaganda sehr schnell.





Warum erscheinen heutzutage so viele neue Gesichter und Talente in der nordkoreanischen Kulturszene? Nordkorea reguliert streng ausländische Videos, einschließlich solcher aus Südkorea. In dieser Situation scheint Nordkorea zu versuchen, das Verlangen der Menschen nach kulturellen Inhalten zu stillen. Nordkorea geht vermutlich davon aus, dass neue Unterhaltungskünstler effektiv sind, um die jungen Menschen zu befriedigen, die bereits die ausländische Kultur kennen:





Neue Stars werden vielleicht zu Ikonen der Innovation, indem neue Formen und Inhalte gezeigt werden. Es ist viel Geld nötig, um in die Technik und Ausrüstung zu investieren. Doch indem Nordkorea neue Unterhaltungskünstler benutzt, könnte die öffentliche Aufmerksamkeit bei relativ niedrigen Kosten abgelenkt und die Kultur- und Kunstindustrie belebt werden. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die neuen Gesichter auch zu sichtbaren Veränderungen in der nordkoreanischen Kulturpolitik führen. Wenn sie die alte Praxis nur wiederholen, werden sie ältere Gesichter nur ersetzen, und Veränderungen werden nur ein vorübergehendes Phänomen sein. Doch wenn sie etwas Neues anstreben oder wirkliche Veränderungen hervorbringen, kann das zu einer Überprüfung der Kulturpolitik führen.