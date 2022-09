ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische Netflix-Serie „Squid Game“ ist bei den Emmy Awards 2022 sechsfach ausgezeichnet worden.





Bei der 74. Verleihung der renommierten US-Fernsehpreise in Los Angeles wurde Regisseur Hwang Dong-hyuk für die beste Regie einer Dramaserie ausgezeichnet. Für eine nicht englischsprachige Produktion ist das ein Novum.





Lee Jung-jae erhielt als erster nicht englischsprachiger Schauspieler den Emmy als Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie.





Squid Game wurde die Woche davor bei den Creative Arts Emmys in den Kategorien visuelle Effekte, Stunt Performance und Production Design ausgezeichnet. Lee You-mi erhielt einen Preis als herausragende Gastdarstellerin. In der Kategorie „beste Dramaserie“ blieb es jedoch bei einer Nominierung. Die Auszeichnung in der Königskategorie ging an die Serie „Succession“.





„Squid Game“ handelt davon, dass eine Gruppe von Menschen in einem makabren Überlebensspiel ihr Leben riskiert, um sich ein hohes Preisgeld zu sichern, das ihr Leben verändern könnte. Das Spielfeld ist eine Miniaturabbildung der Gesellschaft und in den traditionellen Kinderspielen spiegeln sich die Widersprüche der modernen Gesellschaft wider. Dieses Konzept fand bei Zuschauern weltweit großen Anklang.





Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" lobte Squid Game als eine starke Serie, die mit hervorragender Darstellung und denkwürdigen Figuren imponiere und voller kreativer Überraschungsmomente sei. Die "New York Times" schrieb, die Serie stimuliere die Sinnlichkeit in der Unterhaltungskultur, indem fröhliche Kinderspiele auf eine dunkle und makabre Weise verdreht würden.





Squid Game befand sich über einen längeren Zeitraum auf dem Spitzenrang der Top-Netflix-Serien und wurde zur Dramaserie, die weltweit von den bisher meisten Zuschauern gesehen wurde.