Liebe: der letzte Auftrag des Engels (3) 꿈에도 몰랐지

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „꿈에도 몰랐지; kkumedo mollatji“

Deutsch: „Ich hätte nicht einmal davon geträumt“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





꿈 Nomen für „Traum“

-에 Postposition für „in, an“

-도 Postposition für „auch“

모르- Verbstamm des Verbs 모르다 für „nicht wissen, keine Ahnung haben“

(in Kombination mit dem Vergangenheitsinfix -았- kurz zusammengezogen zu 몰-)

-았- Vergangenheitsinfix

-지 nicht-höfliche Aussagenendung “





Der Ausdruck „꿈에도 몰랐지“ bedeutet wortwörtlich „Ich habe das auch nicht einmal im Traum gewusst“. Der Sprecher ist äußerst überrascht, weil etwas völlig Unerwartetes passiert ist. Dieses Ereignis war aus seiner Sicht so unwahrscheinlich, dass er sich das nicht einmal in seinen Träumen vorgestellt hat. In diesem Sinne wäre der Ausdruck natürlicher übersetzbar mit „Ich hätte nicht einmal davon geträumt“. Das Ereignis kann sowohl etwas Positives als auch etwas Negatives sein.

Wenn Sie diese Aussage gegenüber einer Person verwenden, die Sie siezen, sollten Sie am Ende noch das Höflichkeitssuffix -요 anhängen: 꿈에도 몰랐죠.





Ergänzungen

교통사고: Nomen für „Verkehrsunfall“