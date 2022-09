Zahl der Hundertjährigen überschreitet in Japan erstmals die Marke von 90.000

ⓒ Getty Images Bank

Japan hat zum ersten Mal bei der Zahl der 100-Jährigen die Marke von 90.000 geknackt. Die Zahl der über 100-Jährigen in Japan ist in den letzten 24 Jahren um das Neunfache gestiegen und überstieg damit die Einwohnerzahl der koreanischen Städte Gwacheon und Sokcho von jeweils rund 78.600 und 82.900.





Das japanische Gesundheitsministerium teilte am 18. September mit, dass die Zahl der über 100-Jährigen in Japan mit Stand vom 15. September 2022 90.526 beträgt. Verglichen mit dem Vorjahr ist diese Zahl um 4.016 gestiegen. 1963 waren 153 Japaner über 100 Jahre alt. Dieser Wert befindet sich seit 1970 52 Jahre in Folge im Anstieg. 1998 wurde erstmals die Marke von 10.000 und 2012 die Marke von 50.000 überschritten. In Südkorea liegt die Zahl der über 100-Jährigen mit Stand von Ende 2021 bei 7.961. Diese Zahl entspricht einem Anteil von neun Prozent des Niveaus in Japan.





Die Hundertjährigen in Japan sind meistens Frauen. Von den 90.526 Menschen sind 88,6 Prozent Frauen. Die älteste lebende Person in Japan ist die 115-jährige Fusa Tatsumi, die in der Präfektur Osaka lebt. Sie kam am 25. April 1907 zur Welt und ist seit dem 19. April dieses Jahres die älteste Person in Japan. Sie hält sich in einem Altenpflegeheim auf und soll bettlägerig sein. Mit Stand von Ende 2021 lag die durchschnittliche Lebenserwartung in Japan bei Männern bei 81,47 Jahren und bei Frauen bei 87,57 Jahren.





Damit leben die japanischen Männer weltweit am zweitlängsten und die japanischen Frauen weltweit am längsten. In Japan sind 72,13 von 100.000 Einwohnern über 100 Jahre alt. Bloomberg News berichtete, die Lebenserwartung in Japan sei dank gesunder Ernährung und guter medizinischer Versorgung nach Hongkong am zweithöchsten. Das Land bemühe sich darum, das Problem der niedrigen Geburtenzahl und Alterung der Gesellschaft zu lösen, weil es das Rentensystem des Landes stark belastet.