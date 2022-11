Südkoreanischer Film „Decibel“ kommt am 2. Dezember in Nordamerika ins Kino

ⓒ MINDMARK

Der südkoreanische Urban-Terror-Actionfilm „Decibel“, der am 16. November in Südkorea ins Kino kommt, feiert am 2. Dezember auch in Nordamerika seinen Kinostart. Eine weitere erfreuliche Nachricht im Zusammenhang mit diesem 2021 fertiggedrehten Film des Regisseurs Hwang In-ho war auch, dass er zum diesjährigen Asien World Film Festival eingeladen wurde. Das AWFF findet dieses Jahr vom 9. bis 18. November in Los Angeles statt, und der südkoreanische Film mit Kim Rae-won und Lee Jong-suk in den Hauptrollen feierte am 12. November beim AWFF seine Weltpremiere. Das AWFF jährt sich dieses Jahr zum achten Mal und wurde ins Leben gerufen, um das Interesse an asiatischen Filmen zu erhöhen.

„Decibel“ ist ein Sound-Terror-Actionfilm und handelt von einem Bombenbauer, der eine Spezialbombe in einer Stadt platzieren will. Die von ihm gebaute Bombe soll explodieren, wenn ein bestimmter Lärmpegel erreicht wird. Ein ehemaliger stellvertretender Marinekommandant wird zur Zielschiebe des Attentäters.