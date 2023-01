NewJeans‘ zweites Werk ein voller Erfolg

ⓒ ADOR

Die koreanische Girlgroup NewJeans hat nun ihr zweites Werk auf den Markt gebracht. Es ist ihr erstes Singlealbum und es verkaufte sich in der ersten Woche der Herausgabe schon über 700.000 Mal, das ist die doppelte Verkaufszahl verglichen mit ihrem Debütalbum. Mit ihrem Debütalbum hatten die Sängerinnen aber schon einen Rekord aufgestellt, denn dieses verkaufte sich in der ersten Woche seit der Herausgabe 310.000 Mal, was die größte Zahl für ein Debütalbum einer Girlgroup bislang war.

Das neue Werk “OMG“ kam am 6. Januar in die Charts Orikon Daily Single Ranking, und das gleich auf den Spitzenplatz.

Das Lied „Ditto“ aus dem Album ist bereits in vielen internationalen Musikcharts vertreten. Aber auch das Lied „OMG“ aus dem Album kommt bei den Fans weltweit gut an.

NewJeans haben bei mehreren Musikpreisverleihungen den Preis für den besten Newcomer erhalten.