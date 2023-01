Golf beliebteste Sportart der sporttreibenden Südkoreaner

ⓒ Getty Images Bank

Eine vom Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus durchgeführte Studie zum Stand der Beteiligung der Bürger am Breitensport ergab, dass Golf unter den Sportarten im Alltag stark bevorzugt wird und viele Koreaner aktive Golfspieler sind. In mehreren Kategorien rangierte der Golfsport ganz oben.





Bei der Quote der Mitgliedschaft in einem Sportclub lag Golf mit 16,7 Prozent auf Platz zwei nach Fußball und Futsal, eine Variante des Hallenfußballs, mit 18,4 Prozent. Bei einer vorherigen Studie hatte Golf mit 21,8 Prozent noch auf dem Spitzenrang gelegen. Der Grund für das Abrutschen auf Platz zwei sind die hohen Kosten. Mit 16,2 Prozent wollten die meisten Befragten von allen Sportarten am liebsten Golf spielen, wenn sich ein finanzieller Spielraum ergebe. Daraus geht hervor, dass viele Koreaner gerne Golf spielen würden, aber nicht das nötige Geld haben oder wegen der hohen Kosten das Golfspielen aufgegeben haben.





In Bezug auf die Quote der aktiven Ausübung verzeichnet Golf eine stetige Aufwärtskurve und rangiert auf Platz sechs der am häufigsten ausgeübten Sportarten. Die Teilnahmequote stieg von fünf Prozent im Jahr 2019 auf 7,8 Prozent im vergangenen Jahr.





Von den Befragten, die regelmäßig Sport treiben, frönte die Mehrheit von 36,8 Prozent dem Laufen, das einfach zu praktizieren ist und kaum Geld kostet. An zweiter Stelle folgte Bodybuilding mit 12,8 Prozent und auf Platz drei Bergwandern mit 10,5 Prozent.





Von den Sportarten, in denen die Befragten einen Kurs belegt hatten, rangierte Golf mit 15,6 Prozent an sechster Stelle nach Schwimmen, Bodybuilding, Yoga und Pilates. Daraus geht hervor, dass Golf eine schwer zu erlernende Sportart ist und der Großteil der Koreaner das Golfspielen auf einem privaten Übungsgelände von einem Profi lernen.





Die Studie wurde von September 2021 bis September 2022 bei 9.000 Bürgern über zehn Jahren landesweit durchgeführt. Das wars für heute mit den Sportmeldungen,