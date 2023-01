Ausstellung zum Jahr des Hasen im nationalen Volkskundemuseum

In den Vorstellungen der alten Koreaner lebte auf dem Mond ein Hase, der in einem Mörser Reis für den Reiskuchen stampfte. In der vom Tiger verlassenen Höhle ist der Hase der König und die Leber des Hasen heilt den Drachenkönig von seiner Krankheit. Der Hase ist den Koreanern aus zahlreichen Geschichten, Märchen und Sprichwörtern bekannt.

Das Jahr 2023 ist das Jahr des schwarzen Hasen. Im nationalen Volkskundemuseum in Seoul findet eine Sonderausstellung mit dem Titel „Der Hase ist da im neuen Jahr“ statt. Zu sehen sind rund 70 Exponate, die den Hasen in der Vorstellung der Menschen in früheren Zeiten zeigen und wie das Tier heute gesehen wird.