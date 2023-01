US-amerikanisches Filmdrama „Past Lives“ mit Yoo Teo in der Hauptrolle konkurriert in Berlin um den Goldenen Bären

ⓒ Sundance Film Festival

Das US-amerikanische Filmdrama „Past Lives“ von Celine Song, einer südkoreanisch-kanadischen Dramatikerin, Drehbuchautorin und Filmregisseurin, konkurriert bei der Berlinale im Februar 2023 im Wettbewerb um den Goldenen Bären, den Hauptpreis der Berlinale. Der Film erzählt von einer aus Südkorea stammenden Frau, die mit zehn Jahren mit der Familie nach Kanada ausgewandert war und 20 Jahre später in New York als verheiratete Frau ihre alte Jugendliebe aus Südkorea wiedertrifft. In dem Film spielt Yoo Teo an der Seite von Greta Lee, die die weibliche Hauptrolle Nora spielt, die männliche Hauptrolle Hae-sung.

Der Film wurde in der vergangenen Woche beim Sundance Filmfestival 2023 gezeigt und erntete sehr positive Kritik. Filmkritiker und Reporter von Filmmagazinen gaben dem Film hohe Noten und meinten, dass der Film einer der besten Filme dieses Jahres werden wird.

Yoo Teo, der 1981 in Köln geboren wurde, spielte im russischen Spielfilm „Leto“ über den sowjetischen Rockmusiker Wiktor Zoi die Hauptrolle. Der Film stand bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes 2018 im Wettbewerb.