Führerschein in der App

In Südkorea muss man seinen Führerschein alle zehn Jahre verlängern lassen (sofern man unter 75 Jahre alt ist, dann sind es alle drei Jahre). Dazu bekommt man Mitte November des entsprechenden Jahres eine Handy-Message mit den wichtigsten Informationen und einem Link auf die Webseite der Stellen für Führerscheinangelegenheiten. Letztes Mal konnte ich es wegen einer Deutschland-Reise nicht rechtzeitig erledigen und musste es im Frühjahr nachholen, was mich eine kleine Strafgebühr kostete. Wenn man zu lange damit wartet, kann die Lizenz auch entzogen werden. Mein neuer Führerschein ist auf der Rückseite auf Englisch und in 54 Ländern gültig. Für 5.000 Won Aufpreis kann man ihn von einer Handy-App einlesen lassen und hat ihn dann mobil immer mit dabei.