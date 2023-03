Jürgen Klinsmann gibt erste Pressekonferenz als südkoreanischer Fußball-Nationaltrainer

ⓒ YONHAP NewsDer neue Nationaltrainer der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft Jürgen Klinsmann hat im National Football Center in Paju seine erste offizielle Pressekonferenz gegeben.





Auf die Frage von Medienvertretern, in welchem Stil er die Mannschaft spielen lassen wolle, sagte Klinsmann, dass er selbst ein Stürmer gewesen sei. Daher möge er es, immer anzugreifen. Er gewinne lieber mit 4:3 als mit 1:0. Er werde ein optimales Konzept entwerfen, das zum Sieg führe. Der neue Nationaltrainer machte aber zugleich deutlich, dass er zuerst viel lernen müsse, um zu verstehen, was das Beste für Südkorea ist.





Klinsmann äußerte sich auch zu dem bei Tottenham Hotspur spielenden Fußballstar Son Heung-min. Er sagte, dass er ein großer Fan von Son Heung-min sei. In zwei Wochen werde er die Gelegenheit haben, die südkoreanischen Spieler und auch Son Heung-min näher kennenzulernen und festzustellen, wie motiviert sie sind. Es sei ihm sehr wichtig, sich mit den Spielern gut zu verständigen.





Auf die Frage, welches Ziel er in Südkorea erreichen möchte, sagte Klinsmann, dass es wichtig sei, sich ein konkretes Ziel zu setzen. Sein kurzfristiges Ziel sei der Sieg beim Asien Cup in Katar Anfang nächsten Jahres. Sein langfristiges Ziel werde er festlegen, nachdem sich Südkorea für die Endrunde der Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert habe.





Bei der Pressekonferenz gab Klinsmann auch die Namen der Mitglieder seines Trainerteams bekannt.





Andreas Herzog und Paolo Stringara werden Klinsmann im Trainerstab zur Seite stehen. Der Österreicher Herzog und der Italiener Stringara hatten Klinsmann bereits während seiner Zeit als Coach der US-Nationalmannschaft assistiert.





Der ehemalige südkoreanische Nationalspieler und Bundesliga-Profi Cha Du-ri wird als technischer Berater mit an Bord sein. Klinsmann sagte, dass Cha Du-ri unter anderem wegen seiner Verbindungen zur südkoreanischen K-League eine wichtige Rolle zukomme. Er hoffe, viel von ihm über die koreanische Profi-Liga und deren Spieler erfahren zu können. Zusammen mit Cha war Klinsmann zuletzt bei der Weltmeisterschaft in Katar für den Weltverband FIFA als Mitglied der Technischen Studiengruppe im Einsatz.





Andreas Köpke wurde von Klinsmann zum Torwarttrainer berufen. Köpke hatte von 2004 bis 2021 für den Deutschen Fußball-Bund gearbeitet, bis 2006 unter dem damaligen Bundestrainer Klinsmann. Zudem soll der in Südkorea geborene Kanadier Kim Young-min das Team weiterhin verstärken, er zählte bereits unter Klinsmanns Vorgänger Paulo Bento zum Trainerstab.