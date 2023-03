BTS erhalten bei Kids‘ Choice Awards vier Jahre in Folge einen Preis

ⓒ Big Hit Music

Schon vier Jahre in Folge geht der Preis für die “Favorite Music Group“ an die koreanische Boyband BTS. Dieser wurde bei den Kids’ Choice Awards am 4. März in Los Angeles verliehen. Über die Preise wird von den Zuschauern selbst abgestimmt und es gibt Kategorien wie Musik, Entertainment, Filme und weitere.

Im Jahr 2018 erhielten sie erstmals bei dieser Preisverleihung den Preis für den „Favorite Global Music Star“. Ab 2020 ging der „Favorite Music Group“-Preis eben an BTS. Im Jahr 2021 hatten sie noch die Auszeichnung für “Favorite Song“ und „Favorite Global Music Star“ erhalten.

BTS sind aber nicht nur als Gruppe ausgezeichnet worden, sondern das Mitglied Jimin wurde der „Best Male K-POP Dancer des Jahres 2023“ bei den Shining Awards. Hier konnten Fans aus aller Welt bei der Abstimmung mitmachen. Jimin erhielt 48,82% der abgegebenen Stimmen. Damit hat Jimin bereits 14-mal auf dem Spitzenplatz gestanden, der mit Tanzen zu tun hat. Jimin scheint damit wohl ganz klar der beste K-Pop-Tänzer zu sein.

Jimin will am 24. März ein Soloalbum mit dem Titel „FACE“ herausgeben und verschiedene Seiten von ihm zeigen.