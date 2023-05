fünf Jahre Taekwondo

ⓒ Getty Images BankVor rund zwei Monaten gab es ein außergewöhnliches Jubiläum: Der koreanische Nationalsport Taekwondo feierte ein fünfjähriges Jubiläum. Natürlich gibt es den Kampfsport schon sehr viel länger, er wurde nach der Befreiung von der japanischen Besetzung Koreas aus dem japanischen Karate weiterentwickelt und ist seit fast 60 Jahren ein eigenständiger, weltbekannter Breiten- wie Leistungssport. 1971 wurde er vom damaligen Präsidenten Park Chung-hee zu einer Art Nationalsport erklärt, koreanische Taekwondo-Trainer verbreiteten ihn in der ganzen Welt, viele auch in Deutschland. Seit den Olympischen Sommerspielen 2000 in Sydney ist er ein offizieller olympischer Sport, und seit fünf Jahren nun auch der einzig gesetzlich anerkannte Nationalsport Südkoreas. Dazu gab es Ende März auf dem Gwanghwamun-Platz im Stadtzentrum ein Massengedenken mit einem Weltrekord von über 12.000 Taekwondo-Praktizierenden zur selben Zeit. Ergreifen wir die Gelegenheit, darüber zu sprechen!